Dumfries, il Chelsea torna all’assalto: sfrutta le richieste di Zhang all’Inter – CdS

C’è di nuovo da registrare il rischio di una cessione pesante all’Inter, in questo caso di Dumfries. Il Corriere dello Sport rilancia l’interesse da parte del Chelsea, che vuole sfruttare la volontà – ribadita – di Zhang di fare cassa.

DI NUOVO A RISCHIO – L’avvio di stagione di Denzel Dumfries con l’Inter non è passato inosservato. Il Chelsea già a fine agosto ci aveva provato, provando a prenderlo per circa cinquanta milioni lasciandolo in prestito fino al 30 giugno 2023. L’operazione non è andata in porto, ma secondo il Corriere dello Sport a gennaio i londinesi torneranno alla carica. Dipenderà molto dal rendimento di Dumfries durante i Mondiali, ma l’obiettivo del Chelsea è prenderlo subito e portarlo in Inghilterra dalla prossima stagione. Simone Inzaghi non ha mai voluto privarsene, tuttavia l’input di Steven Zhang di sistemare il bilancio dell’Inter (sessanta milioni circa di attivo) entro il 30 giugno rimane. Dumfries, nel frattempo, in questi giorni ha sorvolato sulle voci di mercato (vedi articolo).

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti