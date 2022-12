Dumfries, cessione già a gennaio? L’Inter studia le possibili alternative – SM

Denzel Dumfries potrebbe salutare l’Inter già a gennaio. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, due club di Premier League sono fortemente interessate al giocatore. I nerazzurri valutano già le possibili alternative.

CESSIONE A GENNAIO – Chelsea e Manchester United sono sempre più interessate a Denzel Dumfries. I due club inglesi sono pronti a tornare all’attacco tanto che si parla di possibile cessione già dal mercato di gennaio. In Viale della Liberazione pensano ai possibili sostituti, su tutti Singo del Torino e Odriozola. Per la cessione di Dumfries, però, l’Inter chiederà non meno di 60 milioni di euro, soprattutto dopo la prestazione messa in mostra al Mondiale.