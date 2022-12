Dumfries ceduto dall’Inter a gennaio ma ‘in differita’: lo scenario – CdS

Dumfries è diventato all’improvviso protagonista ai Mondiali, con i due assist e il gol sabato agli Stati Uniti. Il Corriere dello Sport mantiene aperta la porta di una cessione per l’Inter, che potrebbe avvenire a gennaio seppur con modalità differenti.

SEMPRE IN BILICO – La crescita di prestazioni di Denzel Dumfries ai Mondiali con l’Olanda non può che far felice l’Inter. Per il Corriere dello Sport la sua quotazione è già salita a sessanta milioni, complice la visibilità avuta in Qatar. C’è chi si è già messo in contatto, avendo la necessità di trovare un laterale destro delle sue caratteristiche. La volontà dell’Inter è non cederlo, ma la necessità di chiudere il bilancio in attivo di sessanta milioni (trovando ancora una parte della cifra richiesta) obbliga ad ascoltare anche le offerte per Dumfries. Non per gennaio, dove però è possibile che qualcosa si muova lo stesso. Nel primo mese del nuovo anno si può pensare a una trattativa aperta e chiusa, a patto che il giocatore rimanga a Milano sino al termine del giocatore. Fra chi ha mostrato interesse per Dumfries c’è sicuramente il Chelsea, poi un’ipotesi sul Tottenham di Antonio Conte (che non l’ha allenato all’Inter).

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno