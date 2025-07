Dumfries-Barcellona, Romano: «Adesso hanno altre priorità!»

Denzel Dumfries e il suo futuro sono ancora un punto di domanda, c’è ancora in bilico la clausola rescissoria da 25 milioni di euro fino alla fine di questo mese di luglio. Fabrizio Romano ha definito la situazione sul suo canale Youtube.

SMENTITA – Fabrizio Romano racconta le ultime novità su Denzel Dumfries, su cui pende una clausola rescissoria da 25 milioni di euro. L’olandese, nel momento in cui ha rinnovato, ha fatto inserire tale clausola nel caso in cui il rapporto fosse continuato ad essere come nei mesi precedenti. La storia però è cambiata e Dumfries è stato tra i migliori della stagione. Le parole di Romano: «Interesse datato del Barcellona per Dumfries, già da aprile, prima della semifinale di Champions League. Il Barça ha iniziato a fare dei pensieri sulla clausola. Ma ad oggi il Barcellona è fermo ad aprile. La priorità del club è il rinnovo di Jules Koundé, lui è visto come il titolare assoluto da Flick, Deco e dall’allenatore. La questione va monitorata, ma il discorso non tocca l’Italia. Non c’è nessuna trattativa in corsa tra Barcellona e Dumfries e anzi dalla Catalogna fanno sapere che a destra la squadra è a posto con Koundé ed Eric Garcia. Ad oggi non mi risulta niente».