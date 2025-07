Dumfries, Inter col fiato sospeso! Dal Barcellona una strategia

Denzel Dumfries non è certo della permanenza all’Inter. La presenza di una clausola rescissoria di 25 milioni di euro, valida fino al termine del mese di luglio, non lascia infatti tranquilli i nerazzurri. Il Barcellona è sul giocatore, ma non intende accelerare a breve.

LA SITUAZIONE – Denzel Dumfries e l’Inter vivono una situazione nella quale ogni discorso sul proprio futuro insieme è in stand-by, considerando tutto ciò che può accadere fino al 31 luglio. Con una clausola rescissoria di 25 milioni di euro – pagabile in una sola tranche entro il termine del mese – il Club nerazzurro si vede infatti costretto ad attendere passivamente eventuali sviluppi legati ai negoziati tra l’entourage del calciatore e squadre estere. E considerando quanto l’olandese sia apprezzato in giro per l’Europa, lo scenario da scongiurare non è per nulla remoto.

Inter, il Barcellona ha un piano chiaro per Dumfries

LA STRATEGIA – Tra i Club interessati a Dumfries vi è sicuramente anche il Barcellona , come confermato da Mundo Deportivo . I blaugrana, però, non sono al momento intenzionati a versare i 25 milioni necessari per portare l’olandese in Catalogna prima della fine di luglio. I motivi sarebbero due: tecnico , data la presenza di un terzino destro top come Joules Koundè e un affidabile “factotum” come Eric García; economico , tenendo conto dei vincoli meno rigidi – sul mercato – che si presenterebbero a partire da metà agosto.

LO SCENARIO – Ecco perché, sul fronte Barcellona, i discorsi potrebbero aprirsi solo successivamente, quando l’Inter avrà del margine negoziale per evitare il verificarsi dell’eventualità temuta. In questo contesto, il Club nerazzurro attende e spera: perdere un leader tecnico e mentale come Dumfries sarebbe un duro colpo da digerire.