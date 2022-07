Dumfries, assalto del Manchester United? Un aiuto per Skriniar – SM

L’Inter oggi gioca la sua terza partita ufficiale dell’anno contro il Lens. Un’amichevole dove tornerà dal primo minuto Denzel Dumfries che però è nel mirino del Manchester United.

MIRINO – Il nuovo Manchester United di Ten Hag è alla ricerca di un esterno destro e il nome di Denzel Dumfries piace eccome. Come scrive Sportmediaset infatti, l’ex tecnico dell’Ajax ha messo nel mirino il giovane esterno dell’Inter arrivato dal Psv Eindhoven l’estate scorsa ed esploso definitivamente in maglia nerazzurra. La valutazione dell’Inter è di 40 milioni di euro, minimo, una somma che permetterebbe alla squadra di Simone Inzaghi di non dover sacrificare nessun altro, soprattutto Milan Skriniar. Certo è che, perdere un esterno di questo valore, non è mai semplice.

Fonte: Sportmediaset