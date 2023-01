Dumfries, l’agente a Londra. Conte lo richiede ma anche un altro club – Rai

Incognita Dumfries. La sua agente è a Londra perché due club inglesi sarebbero interessati al centrocampista dell’Inter. Secondo Venerato, intervenuto su Rai 2, il calciatore sarebbe fortemente richiesto da Conte. Di seguito le dichiarazioni del giornalista nel corso di “La Domenica Sportiva”.

DUE CLUB – Novità non solo sul fronte Milan Skriniar (vedi articolo). Continuano le voci di calciomercato anche su Denzel Dumfries, che si starebbe allontanando sempre di più dall’Inter. Secondo quanto riportato da Ciro Venerato nel corso de “La Domenica Sportiva”, infatti, l’agente del calciatore si troverebbe a Londra. Questa notizia, però, comporta ulteriori dubbi perché sarebbero ben due i club inglesi interessati al centrocampista nerazzurro. Antonio Conte avrebbe proposto Dumfries come alternativa a Pedro Porro. Quest’ultimo bloccato dal Tottenham, ma senza l’accordo con la dirigenza. Tra i corteggiatori del giocatore dell’Inter ci sarebbe anche il Chelsea. In attesa di prossimi sviluppi sulle trattative, queste le ultime novità riportate da Rai 2.