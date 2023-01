Dumfries nell’affare rinnovo Lukaku? Inter e Chelsea, idee diverse − Sky

Occhio alla possibile combinazione dell’affare Dumfries al Chelsea con Lukaku di nuovo all’Inter in prestito. I nerazzurri sono comunque obbligati a cedere un big

COMBINAZIONE − Luca Marchetti, ospite negli studi di SS24, ha aggiornato sul legame tra nerazzurri e Blues: «Dumfries incluso nel rinnovo di Lukaku? L’Inter non vorrebbe mai unirli mentre il Chelsea ha tutta l’intenzione di farlo. L’Inter ha sempre voluto tenere in discorsi separati. Il club nerazzurro può fare un’operazione combinata, ma oggi l’obbligo è di cedere un big. Dumfries è uno dei giocatori più richiesti, banalmente se si guarda la rosa nerazzurra oggi di giocatori giovani bravi ce ne sono. Ma la maggior parte di questi, Bastoni in primis, sono stati rinnovati».