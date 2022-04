Dumfries, addio all’Inter? Bayern Monaco pronto all’offerta: le cifre – TS

Denzel Dumfries sta disputando un’ottima stagione con la maglia dell’Inter. Le sue prestazioni hanno attirato l’interesse del Bayern Monaco. L’olandese lascerà Milano in estate? Il punto di Tuttosport

ADDIO? – Denzel Dumfries, arrivato la scorsa estate per sostituire Achraf Hakimi, è diventato un elemento fondamentale della rosa dell’Inter. La sua crescita esponenziale non è passata inosservata, tanto che il Bayern Monaco, sarebbe pronto ad un’offerta per strappare l’esterno al club nerazzurro. I bavaresi, scrive Tuttosport, sarebbero pronti a mettere sul piatto 30 milioni di euro, più del doppio rispetto alla cifra pagata la scorsa estate dall’Inter per acquistarlo dal PSV. E, con un Inter che ha necessità di vendere ed abbassare il monte ingaggi (vedi articolo), il “sacrificio” dell’olandese non appare così improbabile.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino