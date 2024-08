Dumfries, accordo vicino per il rinnovo con l’Inter! E l’agente si ‘tutela’ – CdS

L’Inter si prepara a mettere a segno un altro importante colpo di mercato, questa volta non in entrata, ma blindando Denzel Dumfries, rimasto uno dei pochi con un contratto in scadenza a giugno 2025. Come sottolineato questa mattina in edicola dal Corriere dello Sport, Con la chiusura della finestra di trasferimenti estiva, la dirigenza nerazzurra ha intenzione di accelerare i tempi per finalizzare l’accordo.

TUTTO FATTO – Le trattative per il prolungamento del contratto sono ormai in una fase avanzata, con le cifre già concordate tra le parti. Denzel Dumfries, attualmente legato all’Inter da un contratto da 2,5 milioni di euro a stagione, vedrà il suo stipendio salire a 4 milioni di euro annui. Un aumento significativo che testimonia la volontà del club di confermare la fiducia nel giocatore, sfruttando anche i vantaggi fiscali offerti dal Decreto Crescita.

Rinnovo sì, ma l’agente si “tutela”

UNA SPECIFICA – Nonostante l’accordo economico sia praticamente definito, resta ancora aperta una questione cruciale: l’entourage del giocatore preme affinché nel nuovo contratto venga inserita una clausola di uscita. Non solo, la richiesta è che questa clausola non sia nemmeno troppo elevata, con l’obiettivo di mantenere aperta la possibilità di un futuro trasferimento in Premier League. La prossima settimana sarà decisiva per trovare un’intesa che soddisfi entrambe le parti. Con il rinnovo di Dumfries, l’Inter si assicurerebbe non solo la continuità di un giocatore in questo momento importate in rosa, ma anche una maggiore stabilità contrattuale, riducendo il rischio di perderlo a parametro zero nel prossimo futuro.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno