Dumfries accerchiato da 3 big inglesi. Via a gennaio? L’Inter ci pensa! − TS

Dumfries rimane l’indiziato numero uno per lasciare l’Inter. Se fino a qualche settimana fa sembrava impensabile un suo addio a gennaio, adesso il club ci starebbe pensando

ANTICIPATA? − A far cambiare idea all’Inter le ultime prestazioni di Denzel Dumfries. Via subito senza aspettare l’estate? Prima utopia, oggi ipotesi più realistica. Su di lui ci sono forti tre club inglesi: Chelsea, Tottenham e Manchester United. Dopo il Mondiale il laterale è tutto un altro giocatore e i 24′ di campionato (Napoli e Monza) e soprattutto i 66 di Coppa Italia contro il Parma ne sono una perfetta dimostrazione. Le voci di mercato stanno incidendo. Dal giocatore, l’Inter vorrebbe accumulare una cifra intorno ai 50 milioni di euro. Cifra quasi irraggiungibile se dovesse continuare così. Dunque il pensiero di cederlo adesso è presente per alcuni motivi. Uno per sfruttare la scia del Mondiale, in cui il valore del giocatore si è alzato. Due perché il mercato attuale in Inghilterra lo consente, visti i grandi investimenti dell’ultimo periodo (Joao Felix, Gakpo, Badiashile e non solo).

Fonte: Tuttosport − Federico Masini