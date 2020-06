Due fattori hanno favorito l’Inter nella trattativa Hakimi, ecco quali – CdS

Il “Corriere dello Sport” spiega che l’Inter nella trattativa per Hakimi è stata favorita da due fattori che hanno influenzato la scelta del giocatore.

FATTORE CONTE – Nell’affare Hakimi l’Inter è stata favorita da due fattori. Il primo è la presenza in panchina di Conte. Il tecnico di Lecce è abilissimo a valorizzare o far definitivamente esplodere il materiale umano che gli viene affidato. Ha parlato col giocatore e gli ha spiegato il ruolo che ha in mente. Il ragazzo, che si sente più esterno di centrocampo con la difesa a tre che terzino a quattro, è rimasto colpito .

AGENTE AMICO – Il secondo fattore è il rapporto con Alejandro Camaño, agente sia di Hakimi che di Borja Valero. Ausilio ha un feeling notevole col procuratore e dallo scorso inverno ha cominciato a tempestarlo di chiamate. Dopo che già nell’estate 2018 lo aveva contattato proprio per capire la situazione del marocchino.