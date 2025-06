DS Lazio Fabiani: «Rovella? C’è una clausola! Ripartire dai migliori»

Il DS della Lazio Fabiani avvisa l’Inter e le altre pretendenti in merito alla posizione di Nicolò Rovella. Il regista piace ai nerazzurri per l’eventuale dopo Calhanoglu.

BIG NON IN VENDITA – La Lazio ha avviato un nuovo percorso, dopo l’addio di Marco Baroni. Claudio Lotito ha deciso di richiamare Maurizio Sarri. Nel frattempo, il direttore sportivo Angelo Mariano Fabiani, su Rai Due, ha parlato così dei vari giocatori della sua squadra: «Nessuno dei big è sul mercato, non ci priveremo di nessuno tra quei calciatori sui quali stiamo costruendo il nostro percorso. Vogliamo ripartire con i migliori, non vogliamo smantellare e valuteremo le diverse proposte che ci stiamo arrivando».

Fabiani avvisa l’Inter su Rovella

ROVELLA – Uno dei calciatori della Lazio maggiormente apprezzati dall’Inter è proprio Rovella. Il centrocampista, grande tifoso nerazzurro peraltro, piace nel caso in cui partisse Hakan Calhanoglu. Il regista biancoceleste e della Nazionale ha una clausola rescissoria e lo stesso DS Fabiani ha voluto ricordarla, mandando un avviso a Beppe Marotta e soci: «Ha una clausola rescissoria. Dipendesse da noi non andrebbe via per nessuna cifra, così come per altri giocatori per cui abbiamo rifiutato offerte importanti». La clausola di Rovella si aggira intorno ai 50 milioni di euro. Se qualcuno vuole prenderlo dovrà necessariamente sborsare quella cifra.