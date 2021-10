Driessen: «Onana ha firmato con un altro club. Sarà senza dubbio l’Inter»

Driessen, giornalista del Telegraaf, ha rilasciato un’intervista alla tv olandese Veronica Inside parlando del futuro trasferimento di Onana con l’Inter che sarà la sua prossima squadra

SQUADRA − Driessen non ha dubbi sul futuro di Onana: «Le mie informazioni sono che ha effettivamente firmato con un altro club, a partire dal 1 luglio. Non riuscivo a capire quale club, ma sarà senza dubbio l’Inter, perché quelle voci sono così forti. Quindi penso che sia l’Inter. Andre Onana ha annunciato che vorrebbe firmare con l’Ajax, ma Marc Overmars sa che ha firmato altrove. Quindi sicuramente non firmerà».

AJAX − Driessen ha risposto se Onana giocherà ancora con i lancieri e sul suo caso di doping: «Penso di sì. Penso che continuerà ad andare avanti. Ovviamente è anche del tutto normale che quel ragazzo vada in porta, perché lo paghi e basta. E non vuole firmare, ma ci sono molti ragazzi che non vogliono firmare. Nemmeno Mazraoui vuole firmare e tu continui a redigerlo. Allora perché non abbozzarlo. No, lo è. Ma l’Ajax ha sempre creduto nell’innocenza di Onana».