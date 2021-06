Dragowski scelto dalla dirigenza dell’Inter per raccogliere l’eredità di Samir Handanovic. Secondo “TuttoSport” il club nerazzurro punterà allo scambio con la Fiorentina.

SOSTITUTO – Chi affiancherà ed eventualmente sostituirà Samir Handanovic? La dirigenza nerazzurra lavora anche sul fronte portiere, e in questo senso attenzione a Bartlomiej Dragowki, estremo difensore della Fiorentina. Ventiquattro anni ad agosto, può essere il titolare dell’Inter per diversi anni. La dirigenza nerazzurra avrebbe individuato lui come perfetto sostituto di Handanovic, considerando che conosce già il nostro campionato. La Fiorentina invece da tempo segue Stefano Sensi, e questo potrebbe favorire un possibile scambio, considerato anche che le valutazioni dei cartellini equivalgono. Su Ionut Radu invece c’è sempre il Real Sociedad, che lo avrebbe chiesto in prestito.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino

