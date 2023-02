Dopo Skriniar, cast aperto: due profili per l’Inter! Sfumato Soyuncu − Rai

Il dopo Skriniar rimane ancora tutto da scrivere. Dopo l’addio certo dello slovacco, l’Inter è al lavoro per trovarne il sostituto. Tutto ruota attorno a due nomi. Sfuma Soyuncu

CAST APERTO − L’Inter pensa già al dopo Milan Skriniar. Il difensore slovacco ha infatti deciso di non accettare l’offerta di rinnovo e di partire a giugno in direzione PSG. Sfuma per un possibile obiettivo: ovvero il turco Soyuncu. Il centrale turco andrà all’Atletico Madrid del Cholo Simeone. A riportarlo Ciro Venerato alla Domenica Sportiva. Dunque, il cast nerazzurro ruota attorno a due nomi: Tiago Djalò del Lille e Benjamin Pavard del Bayern Monaco.