Dopo il caso Handanovic l’Inter cambia: nuovi secondo e terzo in estate – TS

“Tuttosport” scrive che con l’infortunio di Handanovic l’Inter sta valutando il futuro dei portieri. In estate due opzioni come nuovo secondo.

SERVE CAMBIARE – A prescindere dalla partita di rientro, quanto accaduto in queste settimane con l’infortunio di Handanovic ha messo in luce la necessità di avere un secondo portiere solido, di cui ci si possa fidare. La gestione di Daniele Padelli dimostra il contrario, visto che prima di essere mandato in campo a Udine l’ex Torino era sceso in campo una sola volta, un anno prima. Di fatto un secondo non giocante, una scelta che ha i suoi rischi.

DUE NOMI – In ottica vice-Handanovic, l’Inter dal prossimo anno potrebbe puntare su Ionut Radu, dirottato a Parma dopo il ritorno di Mattia Perin. E segue con grande interesse la crescita di Juan Musso. Marotta potrebbe portare a Milano già in estate l’erede del capitano che a luglio compirà 36 anni e ha il contratto in scadenza nel 2021. Anche perché, pure in caso di rinnovo per un’ulteriore stagione, il club dovrà pensare a trovare l’uomo che, in prospettiva, raccoglierà la pesantissima eredità dello sloveno. In ottica di questo restyling alle spalle dello sloveno anche Padelli potrebbe avere un futuro all’Inter, ma come terzo portiere. Perché Berni, 37 anni il 6 marzo, verrà congedato.