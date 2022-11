Dopo l’addio di Ronaldo, il Manchester United guarda anche in casa Inter

Dopo l’ufficialità della rescissione consensuale tra Cristiano Ronaldo e il Manchester United (vedi articolo), il club inglese è alla ricerca di un sostituto. Al momento gli indiziati sono tre, con ben due in Serie A.

POST CR7 – Il Manchester United si è trovato senza una punta all’improvviso. I Red Devils non potevano prevedere l’intervista di Cristiano Ronaldo. Il lato positivo è che sia successo durante la pausa Mondiale, con il mercato alle porte. Positivo per gli inglesi, meno per le squadre che invece l’attaccante lo hanno. Le probabilità che lo United lo sostituisca già nel mercato di gennaio sono alte. Ecco quali sono i nomi preferiti per il post CR7.

SERIE A – Secondo Fichajes, sito spagnolo, il Manchester United sta guardando in Serie A per sostituire il portoghese. Il primo nome è quello di Victor Osimhen, l’attaccante del Napoli era già stato accostato al club inglese quest’estate, quando si parlava di uno scambio proprio con Ronaldo. Oltre a lui piace anche Lautaro Martinez. L’attaccante dell’Inter ha gli occhi delle top europee addosso da tempo. Le intenzione del giocatore sono sempre state chiare, rimanere a Milano. La potenza economica dello United resta però una realtà. Infine piace anche l’attaccante del Tottenham, Harry Kane, di cui però difficilmente Antonio Conte vorrà fare a meno.