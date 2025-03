Donnarumma, la verità tra PSG e Inter. L’ag. Raiola: «Abbiamo una priorità!»

L’agente di Gianluigi Donnarumma, Enzo Raiola, torna a parlare del rinnovo di contratto col PSG. Ecco qual è la realtà, anche dopo il chiacchierato interesse dell’Inter.

TRE PROTAGONISTI – La finestra di trattative invernale, conclusasi poco più di un mese fa, ha aperto a uno e inaspettato scenario di mercato: quello che ha visto protagonisti Gianluigi Donnarumma, il PSG ed anche l’Inter. Uno dei rumors più succulenti del mese di gennaio, infatti, ha riguardato proprio il portiere ex Milan, il suo possibile mancato rinnovo di contratto col Paris Saint-Germain, e il fantomatico interesse del club nerazzurro. Ma qual è la verità in tutta questa situazione? A fare luce è Enzo Raiola, agente dell’estremo difensore italiano – tra l’altro reduce da una prestazione fenomenale in Champions League.

Donnarumma, tra il rinnovo col PSG all’ipotesi Inter: parla l’agente Raiola

LA VERITÀ – Nel corso delle ultime settimane quasi tutti i protagonisti del nuovo affaire di mercato si sono pronunciati sulla questione. Dalle parole del diretto interessato Donnarumma, fino a quelle del suo procuratore, con anche il punto di vista del dirigente dell’Inter Piero Ausilio. Quest’oggi si è espresso nuovamente l’agente Raiola, intervistato dal quotidiano francese L’Equipe. Anche in questo caso il concetto espresso è sempre lo stesso e sembra coincidere con il resto delle versioni: la volontà di Donnarumma è quella di rinnovare il contratto col PSG, col club parigino disposto a contrattare per averlo ancora tra i pali. Queste, infatti, le parole del procuratore, che sembra spazzare via una volta per tutte l’ipotesi Inter: «La nostra priorità è prolungare il contratto al Paris Saint-Germain».