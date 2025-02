Donnarumma sogna l’Italia! Il Psg pronto a non rinnovargli il contratto

Come sottolineato da L’Equipe, il Paris Saint-Germain lavora al futuro di Gigio Donnarumma ed è pronto a interrompere le trattative per il suo rinnovo. Resta vivo l’interesse dell’Inter sul portiere ex Milan.

RINNOVO – Il futuro di Gianluigi Donnarumma, secondo quanto anticipato dalla Francia, sarà lontano da Parigi. Il portiere della Nazionale Italiana, dopo le voci su un possibile rinnovo, rischia di salutare il Paris Saint-Germain. Come spiegato da L’Equipe, il club parigino avrebbe già trovato il suo sostituto e quindi sta pensando di non prolungargli il contratto che andrà in scadenza nel giugno del 2026. L’ex Milan ha più volte fatto sapere di voler tornare un giorno in Italia: e potrebbe essere questa la prima vera occasione.

Psg, futuro in bilico per Donnarumma

FUTURO – Come spiegato anche dal noto giornale francese, su Gianluigi Donnarumma c’è l’interesse di tante big europee. Il primo su tutte è il Bayern Monaco che punta il portiere azzurro per rimpiazzare proprio Manuel Neuer che andrà in scadenza lo stesso mese del portiere del Psg. Su di lui però, resta vivo l’interesse dell’Inter di Simone Inzaghi che lo vede come una pedina importantissima per il futuro e su cui gettare le basi al termine dell’avventura di Yann Sommer a Milano. Per l’Inter però, c’è da fare i conti anche con l’eventuale stipendio abbastanza alto ed eventualmente con le richieste del club. Oltre ai nerazzurri si è fatto vivo anche il Napoli di Antonio Conte che è in trattativa di rinnovo con Alex Meret.