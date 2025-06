Donnarumma, rinnovo col PSG più vicino! Inter resta alla finestra – Sky

Gianluigi Donnarumma si avvicina al rinnovo con il PSG: l’Inter, a cui è stato accostato il calciatore nell’eventualità di un mancato accordo con i parigini, continua a monitorare la situazione.

LA NOTIZIA – Gianluigi Donnarumma dovrebbe continuare la sua esperienza al PSG. Il calciatore italiano, reduce dalla stagione più importante della sua carriera – con la conquista di ogni trofeo a disposizione della sua squadra – vede infatti progressivamente concretizzarsi il suo principale desiderio: restare in Francia. A questo scopo sono stati volti i colloqui – svoltisi negli USA – tra il suo entourage e i parigini per discutere del rinnovo dell’italiano. Con il contratto in scadenza nel 2026, la priorità di entrambe le parti è di addivenire presto a una soluzione mutualmente benefica.

Donnarumma ha sempre avuto una preferenza. Inter consapevole

I DETTAGLI – Come riferito da Sky Sport, l’incontro tra le parti è stato positivo. Nonostante il corteggiamento di varie big del calcio europeo e internazionale – tra cui anche Inter e Juventus – Donnarumma non ha mai nascosto di preferire la permanenza al PSG. Squadra nella quale ha acquisito una crescente centralità grazie a un ruolo di leadership svolto dentro e fuori dal campo. Tutti gli elementi del caso portano a quest’esito, anche se in assenza delle firme tutto resta possibile. Con l’Inter che non intende rinunciare a sperarci.