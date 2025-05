Donnarumma rinnova al Psg? Ecco la prima offerta dell’Inter!

Gianluigi Donnarumma è in scadenza a giugno del 2026 ed è ancora in dubbio il suo rinnovo con il Psg. L’Inter segue la situazione del portiere in maniera particolarmente interessata, Alfredo Pedullà dà i suoi aggiornamenti su X.

PRESENTE IN PORTA – Pochi mesi fa l’Inter in porta ha acquistato Josep Martinez. Dal Genoa è arrivato il futuro primo portiere nerazzurro, che tra l’altro ha fatto molto bene nelle occasioni che gli sono state concesse da Simone Inzaghi. I tifosi non furono proprio felici dei 13.2 milioni di euro spesi per Martinez, ma oggi la situazione è cambiata. Lo spagnolo è destinato ad essere protagonista e il motivo è anche nella scadenza di contratto di Yann Sommer al 2026.

Donnarumma-Inter, la possibile offerta dal 2026!

FUTURO – L’incognita riguarda in porta il caso Gianluigi Donnarumma al Psg. Alfredo Pedullà spiega come sta andando la trattativa dell’italiano per il rinnovo del contratto con il club parigino: «L’offerta del rinnovo del Psg (attuale scadenza 2026) al momento è bassa e serve un rilancio. Ma ora priorità alla semifinale Champions. In Italia nelle ultime settimane si sono mosse l’Inter, al netto del grande Sommer di ieri (ma a zero, offerta fino a 9 milioni a stagione con i bonus) e a sorpresa di nuovo la Juventus (che lo aveva già cercato prima di Di Gregorio). In corsa il Manchester City (ma deve uscire Ederson), sullo sfondo il Bayern Monaco»