Donnarumma tra il PSG e il ritorno in Italia! L’Inter spera in 2 fattori

Gianluigi Donnarumma rappresenta uno dei pilastri del PSG di Luis Enrique, squadra schiacciasassi che ha dominato ogni competizione disputata in questa stagione. Il suo futuro, però, è ancora denso di incertezze.

LA SITUAZIONE – Il futuro di Gianluigi Donnarumma al PSG è in bilico. Il portiere azzurro, che ha rivestito un ruolo fondamentale nel consentire alla sua compagine di arrivare in fondo alla Champions League, non ha infatti sciolto i nodi relativi a una permanenza in Francia anche nelle prossime stagioni. La scadenza del suo contratto, prevista nel 2026, rappresenta un elemento con cui dover fare necessariamente i conti in vista di questa finestra estiva di mercato. Perché un mancato rinnovo ora innescherebbe una conseguenza potenzialmente molto dannosa per le casse della squadra transalpina. Con l’Inter, ma anche la Juventus e altri top team europei, che segue con estremo interesse tale vicenda.

Donnarumma: la priorità va al PSG, ma il futuro è da scrivere

LO SCENARIO – Donnarumma ha più volte ribadito la propria intenzione di continuare a discutere con il PSG per raggiungere un accordo di rinnovo contrattuale. Se la precedenza dell’italiano va dunque ai francesi, i possibili risvolti futuri di tale situazione di mercato restano comunque densi di incertezza. La realtà, infatti, è che le parti non sono ancora vicine a una soluzione in grado di accontentare entrambi gli interessi in gioco.

LA SPERANZA – La possibilità di una fumata nera induce il PSG a valutare con attenzione l’ipotesi di una cessione nel 2025, così da scongiurare di perdere Donnarumma a 0. Con l’Inter che potrebbe entrare in corsa per il suo acquisto, potendo eventualmente far leva sia sugli ottimi rapporti del calciatore campano con gli “azzurri” dell’Inter sia sulla sua stima nei confronti del preparatore dei portieri nerazzurro Gianluca Spinelli.