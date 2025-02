Donnarumma, il PSG interrompe dialoghi per il rinnovo! Inter vigile

Le trattative tra Gianluigi Donnarumma e il Paris Saint-Germain per il rinnovo del contratto sembrano essere arrivate a un punto morto. Dopo settimane di stallo, la situazione dell’estremo difensore italiano si complica sempre di più, alimentando le voci su un possibile addio al club parigino. L’Inter come ormai noto resta vigile in vista della prossima stagione.

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato da L’Équipe, il PSG avrebbe deciso di interrompere le discussioni per il prolungamento del contratto con Gianluigi Donnarumma, in scadenza nel 2026. Una scelta che trova una spiegazione nell’interesse crescente della società francese per Lucas Chevalier, giovane talento del Lille. Già sotto i riflettori di alcuni club di Premier League, sarebbe considerato dal PSG come il profilo ideale per il futuro tra i pali. La dirigenza parigina starebbe infatti accelerando le operazioni per chiudere l’affare con il Lille, mettendo così in discussione la posizione di Donnarumma, arrivato a Parigi nell’estate del 2021 dopo la sua esperienza al Milan. L’ex rossonero ha sempre vissuto un rapporto altalenante con l’ambiente parigino, in particolare con la stampa francese, che in più occasioni lo ha criticato per alcune prestazioni ritenute poco convincenti. Nonostante il suo status da titolare, le incertezze sul futuro e il possibile arrivo di un nuovo portiere potrebbero spingere Donnarumma a guardarsi intorno alla ricerca di nuove opportunità.

Inter vigile sul mercato, tra i pali la situazione potrebbe cambiare!

VIGILE – Proprio in questo scenario si inserisce l’Inter, che resta vigile sulla situazione del portiere azzurro. In passato Gianluca Di Marzio aveva anticipato la notizia riguardo l’interesse del club nerazzurro per Donnarumma. L’Inter, attualmente, ha in rosa Yann Sommer e Josep Martinez acquistato la scorsa sessione di mercato, ma l’eventuale occasione di riportare in Serie A un talento del calibro di Donnarumma potrebbe far riflettere la dirigenza. Resta da capire quali saranno le intenzioni del PSG: se il club parigino dovesse davvero chiudere per Chevalier, si aprirebbero nuovi scenari per Donnarumma, che potrebbe valutare un ritorno in Italia. Per il momento, l’Inter monitora la situazione con attenzione, pronta a cogliere eventuali opportunità di mercato.