Donnarumma-PSG, entrano nel vivo i negoziati per il rinnovo. Inter alla finestra!

Gianluigi Donnarumma e il PSG sono in trattative per il rinnovo del contratto del calciatore italiano, in scadenza nel 2026: l’Inter continua a seguire con attenzione tale situazione di mercato.

IL PUNTO – Quella tra Gianluigi Donnarumma e il PSG potrebbe essere una storia destinata a proseguire anche nelle prossime stagioni. Per il portiere italiano, che piace tanto all’Inter di Simone Inzaghi, vi è infatti la volontà del club transalpino di trovare una soluzione che consenta alle parti di continuare insieme. La scadenza del contratto del calciatore italiano nel 2026 rende necessario trovare una decisione definitiva entro il 2025. In caso contrario, infatti, il PSG si troverebbe a rischiare di perdere a zero il numero uno della Nazionale italiana.

Donnarumma si allontana? L’Inter continua a sperare

LO SCENARIO – Come riferito dall’Equipe, l’entourage del calciatore italiano incontrerà a breve i rappresentanti del PSG per discutere del rinnovo di Donnarumma. Ciò porta al superamento di uno stallo tra i francesi e l’ex Milan, con l’Inter che deve di conseguenza sperare nel fatto che i negoziati per il prolungamento del contratto del classe 1999 non vadano a buon fine. A quel punto si aprirebbe infatti uno scenario molto interessante per i meneghini, con la presenza di due opzioni in particolare.

DUE OPZIONI – La prima sarebbe rappresentata dal tentativo di ingaggiare Donnarumma trattando con il PSG in estate. Ciò implicherebbe un investimento oneroso, da parte dell’Inter, da bilanciare con gli altri preventivati dai nerazzurri per intervenire in ulteriori reparti del campo. La seconda riguarderebbe l’acquisto a parametro zero di Donnarumma nell’estate del 2026, quando l’attuale primo portiere dell’Inter Yann Sommer dovrebbe aver lasciato il club meneghino. In questo contesto, non bisogna inoltre dimenticare la presenza di Josep Martinez, per il quale i nerazzurri hanno investito con convinzione nella scorsa estate. In tal senso, tutto passerà per il modo in cui l’Inter intenderà il ruolo dello spagnolo nel club.