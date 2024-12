Donnarumma obiettivo dell’Inter? Lo scenario attuale

Gianluigi Donnarumma, il cui contratto è in scadenza nel 2026, rappresenta uno dei nomi accostati all’Inter per la porta. Questa è la situazione, oggi.

IL PUNTO – Gianluigi Donnarumma e il PSG non hanno ancora definito il proprio futuro insieme, con l’Inter e altre big che seguono con attenzione la vicenda. Il portiere transalpino, che sta discutendo con la società francese il prolungamento del contratto, ora in scadenza nel 2026, non è certo di proseguire la propria esperienza in Francia. Il classe 1999 non rappresenta un titolare inamovibile della squadra di Luis Enrique, il che rende il suo futuro ancora più denso di incertezze.

Donnarumma può approdare all’Inter? Un ragionamento

LO SCENARIO – Donnarumma non è, in questo momento, la priorità dei dirigenti dell’Inter. I nerazzurri hanno due portieri di cui si fidano a sufficienza, Yann Sommer e Josep Martinez. Lo svizzero può ancora garantire qualche anno ai vertici, mentre lo spagnolo studia dal numero uno elvetico per farsi trovare pronto al momento opportuno. In questo quadro, appare complicato immaginare un inserimento del portiere italiano sin dal prossimo anno.

LA SUGGESTIONE – Piuttosto che nella prossima estate, maggiore ragionevolezza avrebbe l’idea di un acquisto a parametro zero di Donnarumma nel 2026. In quel momento, i nerazzurri potrebbero aver deciso di fare a meno di Sommer per affiancare a Martinez un estremo difensore ancora in grado di assicurare svariati anni di carriera. Anche se, in ogni caso, tutto dipenderà dal portiere italiano e dalle trattative per il rinnovo con la squadra francese.