Donnarumma non è un sogno sfumato: Inter tra auspicio e realtà – TS

Gianluigi Donnarumma continua ad essere un obiettivo, anche se al momento lontano, per la porta dell’Inter. I nerazzurri, per ora, non possono far altro che restare in attesa. Poi si vedrà se sarà possibile l’affondo finale.

LA CERTEZZA – Gianluigi Donnarumma è indubbiamente il preferito dell’Inter per sostituire Yann Sommer, il cui contratto con i nerazzurri scadrà nel 2026. In questo scenario, nel quale resta l’opzione – rivelatasi sicura e affidabile – rappresentata da Josep Martinez, è opportuno tracciare un quadro veritiero della situazione in vista dei suoi possibili risvolti futuri. Nello specifico, l’attenzione è da riporre tutta su quella che sarà l’evoluzione dei rapporti tra il numero uno azzurro e il PSG, con i negoziati sul rinnovo che definiranno inevitabilmente le speranze di cui potranno disporre i meneghini di ingaggiare il proprio obiettivo di mercato nella prossima stagione.

Donnarumma e non solo: Carnesecchi altro nome monitorato dall’Inter

L’INTERESSE – Non vi è solo Donnarumma sul taccuino dell’Inter in relazione alla propria porta. Un altro calciatore seguito con attenzione è infatti Marco Carnesecchi, portiere dell’Atalanta desiderato anche da altre big europee. Al momento, non vi sono discorsi avanzati tra l’Inter e i bergamaschi per il classe 2000, anche e soprattutto perché le sirene estere per Sommer appaiono prive di una portata reale. Solo in caso di cessione dell’estremo difensore elvetico, l’Inter si guarderà intorno per decidere come arricchire il reparto in vista della prossima annata. Con una bussola chiara con cui orientarsi: il rispetto delle direttive predisposte da Oaktree sul mercato.

Fonte: Nicolò Schira – TuttoSport