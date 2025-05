Donnarumma, l’ipotesi Inter persiste: lo scenario di mercato possibile

Da “nemici” a molto più che amici? Ecco cosa potrebbe accadere sul mercato tra Gianluigi Donnarumma e l’Inter dopo la finale di Champions League del prossimo 31 maggio.

SUGGESTIONE DA FINALE – Il 31 di maggio Gianluigi Donnarumma si troveranno di nuovo l’uno di fronte all’altro da avversari, come a lungo lo sono stati ai tempi in cui il portiere italiano era l’idolo dei tifosi rossoneri. Da quel momento di acqua sotto i ponti ne è passata tanta tra il Milan e l’estremo difensore, che ora protegge i pali del Paris Saint-Germain. Ma anche la storia con club francese potrebbe terminare, considerando che il contratto di Donnarumma scade nel 2026 e i parigini non si sono ancora sbilanciati verso un prolungamento. È proprio in questo scenario di mercato che si inserisce l’Inter, con l’ipotesi di un acquisto a parametro zero che sembra ancora persistere. Dopo la voce degli scorsi mesi e il silenzio delle ultime settimane, la finale di Champions League riaccende la suggestione.

Donnarumma-Inter, la suggestione di mercato resta viva: Marchetti fa il punto della situazione!

LO SCENARIO – A spiegare la situazione è il giornalista Luca Marchetti: «Fino al 31 di maggio credo che il discorso Donnarumma-Inter resti chiuso, non sarebbe opportuno in contrario. Però io credo che quando un giocatore importante come lui non trova un accordo – perchè ancora non è stato trovato – con un club prestigioso come il Paris Saint-Germain, tutte le società sono interessate a un potenziale parametro zero della sua età e del suo valore».

TUTTO PUÒ SUCCEDERE – Nel corso del collegamento con Sky Sport Marchetti approfondisce la questione: «Se il Napoli ha contattato De Bruyne, perché non può succedere che tra un anno, quando scadrà il contratto di Donnarumma, non possa verificarsi una chiacchierata tra il portiere italiano e l’Inter? Magari anche per capire quali sono le condizioni. Nel corso delle ultime settimane di questo argomento non se n’è parlato più, non per ragioni di opportunità ma perché non si è approfondito. Recentemente, dopo la partita di Champions League vinta dal Paris Saint-Germain per l’accesso alla finale, Donnarumma ha parlato del suo futuro e ha fatto capire di essere totalmente disponibile a rinnovare il contratto col suo club».