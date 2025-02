Donnarumma-Inter, da provocazione a realtà: assist dal PSG! – TS

Occhio alla clamorosa ipotesi di mercato, ossia quella di vedere Gianluigi Donnarumma con la maglia dell’Inter. E l’assist arriva proprio dal PSG.

ANTENNE DRITTE – L’Inter nella notte ha ufficializzato Nicola Zalewski e nei giorni scorsi ha ceduto in prestito sia Tomas Palacios (al Monza) che Tajon Buchanan (al Villarreal). Nessuna partenza invece per Davide Frattesi, con Simone Inzaghi che se lo tiene stretto. E a meno di improvvise sorprese (Arnautovic e Correa?), l’Inter ha chiuso qui il suo mercato, sia in entrata che in uscita. Ma se oggi i nerazzurri guardano giustamente al campo (stasera alle 18 il derby), mantengono comunque le antenne dritte in vista del mercato estivo. E c’è un nome che infiamma la tifoseria nerazzurra, ossia quello di Gigio Donnarumma, attuale portiere del PSG e capitano della Nazionale di Luciano Spalletti.

Donnarumma all’Inter? Il PSG vuole cambiare il portiere!

ASSIST – Appunto Donnarumma. Quella che poteva essere una semplice provocazione, scrive Tuttosport, potrebbe presto trasformarsi in pura realtà. E l’assist arriva direttamente dal PSG. Infatti, come comunicano anche dalla Francia, Luis Enrique ha scelto quello che sarà il prossimo portiere dei parigini, cioè Lucas Chevalier del Lille. Quindi, per Donnarumma non rimane che lasciare Parigi. Il capitano dell’Italia ha un contratto in scadenza nel 2026 e il vero ostacolo è l’ingaggio da 12 milioni di euro. Ma Donnarumma è una grandissima occasione di mercato e non è da escludere l’avvio di una negoziazione tra l’Inter e il suo agente Raiola (Enzo, cugino del compianto Mino).

Fonte: Tuttosport – Simone Togna