Donnarumma-Inter, una notizia clamorosa che genera perplessità!

Nella serata di ieri la notizia bomba di mercato: Gianluigi Donnarumma all’Inter. Ma è davvero possibile che ciò si verifichi? Analizziamo le incongruenze del caso.

NOTIZIA BOMBA – Il mercato, si sa, è solito regalare agli amanti del calcio inaspettate emozioni, nel bene e nel male. Cessioni dolorose, addii inattesi, acquisti indesiderati e colpi sorprendenti. Negli abbiamo visto un po’ di tutto, abituandoci al fatto che nel periodo delle trattative niente può essere dato per scontato. Fatte queste premesse, allora, la notizia bomba di un possibile “flirt” di mercato tra Gianluigi Donnarumma e l’Inter non dovrebbe assolutamente stupire. Eppure in questa novità di mercato c’è qualcosa che lascia sorpresi e allo stesso tempo perplessi tanti tifosi nerazzurri.

Donnarumma all’Inter, si può davvero fare?

DATI OGGETTIVI – Le perplessità per un eventuale arrivo in nerazzurro di Donnarumma sono tante e provengono da considerazioni piuttosto oggettivo. Non è tanto il passato rossonero del portiere italiano a far sembrare difficile il trasferimento a Milano, considerando nel recente passato qualcosa di simile si è già verificato. La storia di Hakan Calhanoglu può essere, in questo senso, l’elemento più emblematico. Piuttosto, a generare qualche dubbio è la valutazione che il Paris Saint-Germain fa di Gigio – e, ovviamente, la conseguente cifra che l’Inter sarebbe chiamata a spendere.

AL COMPLETO – A questo, poi, si aggiunge un dato non trascurabile: il reparto dei portieri in casa nerazzurra al momento è praticamente al completo. Solo qualche mese fa, infatti, la dirigenza interista ha fortemente voluto Josep Martinez, approdato a Milano per iniziare un percorso di crescita e affiancamento con Yann Sommer. E, tutto questo, pensando al futuro: l’argentino è stato individuato come l’erede dell’estremo difensore svizzero. Il profilo, l’esperienza e anche l’origine italiana di Donnarumma, ovviamente, non può che fare gola a un club ambito come l’Inter, ma troppe attualmente risultano ancora le incongruenze pensando a un suo eventuale approdo in nerazzurro.