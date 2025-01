Donnarumma chiama l’Inter! Marotta fiuta il colpo (e lo scherzo al Milan) – TS

Donnarumma all’Inter non sembra essere solo una piacevole suggestione. Come sottolinea Tuttosport l’ex portiere del Milan sarebbe un vero affare che i nerazzurri non vogliono lasciarsi sfuggire.

AFFARE – Gianluigi Donnarumma e l’Inter potrebbero ritrovarsi. Il portiere della Nazionale italiana è stato un passo a vestire la casacca nerazzurra quando aveva appena 14 anni. Allora non si chiamava ancora ‘Gigio’, ma le sue grandi doti gli fecero passare un provino proprio con l’Inter. Era tutto fatto. L’allora responsabile del settore giovanile Roberto Samaden aveva incontrato la famiglia Donnarumma in Campania per definire il tutto. I genitori per chiudere la trattativa erano andati anche 1 settimana a Milano e stavano scegliendo la scuola per l’adolescente portiere. Fu Enzo Raiola, cugino dello scomparso Mino, a convincere Adriano Galliani a non farsi sfuggire quel gioiello tra i pali. ‘Gigio’ ha il contratto in scadenza il 30 Giugno 2026. La prossima estate le parti potrebbe di nuovo ritrovarsi e convolare nozze.

Gianluigi Donnarumma e L’Inter potrebbero fare uno scherzo al Milan

POSSIBILITÀ CONCRETA – Donnarumma fu lanciato nel grande palcoscenico della Serie A a 16 anni e 8 mesi da Sinisa Mihajlovic, allora tecnico dei rossoneri. È con il Milan che è diventato grande e tra i più forti portieri in circolazione. Vincendo un Europeo dopo essersi accasato a parametro 0 al Paris Saint-Germain. La storia potrebbe ripetersi, ma stavolta tornando in Italia, precisamente a Milano, sponda nerazzurra. È un affare di mercato che stuzzica l’Inter visto anche l’età avanzata del bravissimo Yann Sommer (36). Questa è più di una suggestione e sarebbe una trattativa che infiammerebbe letteralmente la prossima estate 2026. Non solo l’Inter porterebbe a casa un portiere di caratura internazionale con tanta esperienza pur la sua giovane età, ma sarebbe anche uno bello sgambetto all’ambiente milanista, che vedeva in lui il futuro. L’affare potrebbe diventare una succulenta possibilità degna dei più abili cacciatori di parametri 0 in circolazione: Giuseppe Marotta e Piero Ausilio.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini