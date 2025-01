Donnarumma-Inter, ci sono conferme? La situazione – Sky

Gianluigi Donnarumma potrebbe veramente diventare il prossimo portiere dell’Inter? Matteo Barzaghi lascia una porta aperta su Sky Sport.

FUTURO – Yann Sommer ha il contratto in scadenza a giugno, ma ha un’opzione per rinnovare un altro anno. Quasi sicuramente lo svizzero sarà perciò ancora portiere dell’Inter nella prossima stagione, al suo fianco Josep Martinez arrivato lo scorso luglio. L’estremo difensore ex Genoa ha fatto una sola presenza sino ad ora, ossia quella in Coppa Italia dove ha mantenuto la porta inviolata contro l’Udinese. Nonostante non ci sia un bisogno impellente per Simone Inzaghi di un nuovo portiere c’è una voce concreta intorno ad un futuro colpo: Gianluigi Donnarumma.

SOGNO – Donnarumma ha il contratto in scadenza a giugno del 2026 con il PSG e se ne parlerebbe perciò a partire dalla prossima estate. Potrebbe arrivare a prezzi più accessibili oppure a zero, quando scadrà anche il contratto di Sommer. Queste sono solo ipotesi, per ora si sta sondando il terreno da entrambe le parti. Non c’è alcuna trattativa in corso, ma Matteo Barzaghi su Sky Sport tiene il lume della speranza acceso. Il giornalista ha detto precisamente: «Ho trovato le stesse conferme come prima di dare la notizia. Nessuno mi ha smentito, Donnarumma vede di buon occhio l’Inter»