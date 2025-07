Donnarumma-Inter, l’agente in sede: «Hanno già un portiere. Parliamo di…»

Persiste nei mesi l’idea Gigio Donnarumma all’Inter. L’agente Enzo Raiola – presente nella sede nerazzurra quest’oggi – ha risposto personalmente sulla suggestione di mercato.

LA SUGGESTIONE – Quella dell’eventuale approdo di Gianluigi Donnarumma all’Inter non è una suggestione recente, dovuta al progredire della finestra estiva di mercato. L’idea che il portiere italiano possa lasciare il PSG e approdare nella Milano nerazzurra continua ad aleggiare nell’aria da diversi mesi. Molto ha a che fare con l’accordo per il rinnovo di contratto che l’estremo difensore, ex Milan, non ha ancora raggiunto con il club parigino. Ma anche con un interesse che la dirigenza interista pare abbia manifestato nei riguardi di Donnarumma, che possiede, oltre alle sue grandi potenzialità, anche il valore aggiunto dell’italianità. Con questi presupposti, quindi, la presenza del suo agente – Enzo Raiola – nella sede di Viale della Liberazione, non può che fare notizia.

L’agente di Donnarumma nella sede dell’Inter: la sua reazione alla suggestione di mercato

LA RISPOSTA – Incalzato dai tanti giornalisti presenti all’esterno della sede dell’Inter, Enzo Raiola ha detto la sua sull’eventuale operazione per il trasferimento di Donnarumma: «L’Inter ce l’ha il portiere, quindi per ora è tutto tranquillo. Se lo venderanno (Sommer, ndr) è un altro conto, ma per ora non abbiamo parlato assolutamente di Gigio. Non è mai partito un discorso con l’Inter per lui, l’ho detto più di una volta. Ad oggi stiamo vedendo altre cose che riguardano i giovani». L’agente Raiola, con la sua risposta, sembra aver voluto dissimulare qualsiasi intenzione, da entrambe le parti, spostando l’attenzione su altri scenari di mercato.