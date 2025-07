Donnarumma, futuro in bilico al Psg! Ma 3 elementi allontanano l’Inter – SM

Per Donnarumma futuro in bilico al Psg, tanto che potrebbe anche lasciare Parigi. Si è parlato in passato di Inter, ma tanti ostacoli sulla strada.

FUTURO IN BILICO – Gigio Donnarumma ha perso con il Psg la finale del Mondiale per Club contro il Chelsea. Una sconfitta sonorissima per i campioni d’Europa, che sono stati tramortiti dal fenomeno Cole Palmer. Lo stessp Donnarumma al fischio finale si è reso anche protagonista di una maxi rissa insieme all’allenatore Luis Enrique. Claudio Raimondi, in collegamento su Mediaset, ha fatto il punto sul futuro del portiere della Nazionale azzurra. Ecco cos’ha raccontato: «Il futuro resta incerto, tra 11 mesi scade il suo contratto. Vedremo se partiranno le negoziazioni, evidente che c’è qualcosa che non va. Al Psg prende 7 più 3 di bonus aggiuntivi. Donnarumma vuole uno status da top club vero e una società che gli possa garantire 15 milioni di euro senza bonus. Lo vogliono Manchester City, Bayern Monaco e Chelsea. Per 40 milioni di euro può partire». Ovviamente a queste cifre, l’Inter non può competere. Il nome di Donnarumma era, infatti, finito nelle settimane scorse in ottica nerazzurra. Dal canto suo, l’ex portiere del Milan non ha mai nascosto la sua volontà di ritornare un giorno a giocare in Serie A.