Donnarumma, futuro a rischio in Francia? Il Psg punta un portiere

Gianluigi Donnarumma potrebbe veramente non rimanere al Psg. Il portiere vede il suo club guardare oltre e puntare un altro estremo difensore, la bomba da L’Equipé in Francia.

UN ALTRO – Il Psg vuole Lucas Chevalier e si sa che quando un club come quello parigino punta un giocatore lo acquista. Il Lille chiede 40 milioni di euro per il classe 2002 e i neo campioni d’Europa faranno di tutto per regalarlo alla rosa già fenomenale di Luis Enrique. Chevalier ha dato subito il via libera al trasferimento e non chiude affatto quindi alla possibilità di vestire la maglia del Psg. Questa è una sorpresa per un motivo: la presenza del migliore estremo difensore al mondo, ossia Gianluigi Donnarumma.

FUTURO – Donnarumma è stato il miglior portiere dell’ultima Champions League ed è addirittura in corsa per la vittoria del Pallone d’Oro. L’italiano però ha il contratto in scadenza nel 2026 e difficilmente il Psg rinnoverà l’ingaggio in doppia cifra che percepisce il calciatore. Il Manchester City e il Manchester United monitorano la situazione, anche l’Inter potrebbe essere una possibilità ma solo a parametro zero tra un anno. Dopo il Mondiale per Club Donnarumma non ha mai parlato con la dirigenza francese e l’acquisto di Chevalier lo allontana sempre di più.