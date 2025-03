Donnarumma apre all’Inter: «Futuro a San Siro? Vedremo!»

Gianluigi Donnarumma ha parlato nel post-partita del match perso dall’Italia contro la Germania con il punteggio di 1-2, non chiudendo le porte a un ritorno a San Siro da giocatore dell’Inter.

IL COMMENTO – Gianluigi Donnarumma si è pronunciato in zona mista al termine della sfida che l’Italia ha perso contro la Germania per 1-2, trattando anche dell’interessamento dell’Inter nei suoi riguardi. Il portiere del PSG, che non si è finora esposto in maniera chiara sul proprio futuro, ha per la prima volta aperto all’ipotesi di un ritorno “in pianta stabile” a San Siro: «Sono contento (dell’interesse nei miei confronti, ndr.). Però sono situazioni che poi si vedranno, io intanto sono felice di essere tornato qui perché mi mancavano tanto l’Italia e San Siro».

Donnarumma possibile opzione per l’Inter? Un ragionamento futuro

LO SCENARIO – Donnarumma potrebbe rappresentare un’opportunità da non mancare per l’Inter di Simone Inzaghi. La possibilità di ingaggiare uno dei migliori portieri in circolazione, a prezzi accessibili o eventualmente a parametro zero, induce dunque i nerazzurri a pensare concretamente alla migliore strategia per provare a portarlo a Milano. In questo contesto, però, con uno Josep Martinez che ha dimostrato di poter reggere il peso delle aspettative ingenerate dal giocare con una big come l’Inter, i discorsi non appaiono così semplici. A meno che non si decida di gestire due potenziali numeri 1 in base ai singoli impegni o alle specifiche competizioni da affrontare nelle prossime stagioni.