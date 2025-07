Dodo, gelo totale con la Fiorentina. La valutazione per l’addio – SM

Dodo è uno degli esterni che in questo momento arricchisce il mercato italiano. Con la Fiorentina le trattative per il rinnovo nemmeno iniziano secondo Sport Mediaset, la valutazione è nelle possibilità dell’Inter.

GELO – Dodo vuole lasciare la Fiorentina e vuole farlo alla svelta. Le trattative con i viola per il rinnovo non sono mai iniziate nonostante il giocatore chiedesse rassicurazioni a riguardo. Il brasiliano e l’agente hanno aspettato, i segnali dal club non sono arrivati e adesso c’è il gelo totale tra le parti. È impossibile che l’esterno rimanga anche senza rinnovo nonostante il suo contratto scada tra due anni. I rapporti sono ai minimi termini, la società ancora spera comunque di tenerlo un’altra stagione.

VALUTAZIONE – La situazione di Dodo interessa l’Inter perché Denzel Dumfries potrebbe partire. L’olandese ha una clausola rescissoria di 25 milioni di euro fino al 31 luglio ed è possibile che venga acquistato da altri club come il Manchester City. Nel caso in cui l’esterno parta il club nerazzurro deve cercare alternative e una di questa può essere Dodo. La Fiorentina ne fa una valutazione non esagerata: 25 milioni di euro è la prima richiesta della viola. Nell’ultima stagione il giocatore brasiliano ha fatto 5 assist in Serie A.