Djuricic via a parametro zero dal Sassuolo? L’Inter prova il colpo − SM

Djuricic lascerà il Sassuolo a fine stagione con contratto in scadenza 30 giugno 2022. L’Inter resta vigile sul giocatore che potrebbero arrivare a parametro zero

A ZERO − Filip Djuricic lascerà il Sassuolo a fine stagione. Il trequartista serbo non ha l’intenzione di rinnovare il proprio contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. L’Inter ha messo gli occhi sul 27 enne, il quale potrebbe arrivare a zero in estate. Il giocatore è fermo ai box dallo scorso 23 ottobre per una lesione muscolare. Come riporta Sport Mediaset, i nerazzurri stanno fiutando il colpo a zero alla Hakan Calhanoglu. Dopo Ginter e Onana (vedi articolo), l’Inter è pronta a sferrare un’altra offensiva.