Djidji nome nuovo per l’Inter: un vantaggio per prenderlo dal Torino – TS

Djidji entra fra i nomi valutati dall’Inter per la difesa, dove ci sono tante posizioni da valutare. Tuttosport parla del difensore del Torino come di un’opzione per il 2023.

POSSIBILE ARRIVO – Koffi Djidji oggi è un titolare del Torino, ma nel 2023 non è così scontato che lo rimanga. Tuttosport parla di un sondaggio effettuato in questi giorni dall’Inter, che cerca un’alternativa a costo zero o quasi nel pacchetto arretrato per la prossima stagione. Il contratto del difensore è in scadenza al 30 giugno, per ora non è arrivato il rinnovo. Fra Djidji, lo staff tecnico guidato da Ivan Juric e la dirigenza c’è un buon rapporto, che può portare al prolungamento. Fra le parti resta comunque una distanza, non incolmabile, e questo mette in bilico la sua permanenza in granata nonostante la volontà comune di proseguire. Djidji piace a Simone Inzaghi, la concorrenza è rappresentata da Bristol City e Anderlecht. Con Danilo D’Ambrosio e Stefan de Vrij da valutare in quanto entrambi in scadenza c’è l’intenzione di prendere un nuovo giocatore che sappia anche giocare a tre. Con Djidji il primo sondaggio col suo entourage è stato esplorativo, a gennaio possibile che qualcuno (a prescindere dall’Inter) faccia un’offerta.

Fonte: Tuttosport – Paolo Pirisi