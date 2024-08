Djalò, la Juventus verso una soluzione drastica: sgambetto all’Inter riuscito?

Thiago Djalò è stato il primo colpo dell’era Cristiano Giuntoli con cui la Juventus ha superato la concorrenza dell’Inter sul mercato. Il risultato, al momento, non coincide con le aspettative dei bianconeri.

LA DECISIONE – Thiago Djalò non farà parte della rosa della Juventus nella prossima stagione. Questa è la decisione del tecnico dei bianconeri Thiago Motta, il quale ha riferito alla dirigenza dei piemontesi la propria volontà di non contare sul calciatore, nella consapevolezza che non rientri nei suoi piani in vista del presente e, probabilmente, del futuro.

Juventus, Djalò verso il prestito: questa la situazione!

IL PUNTO – Ecco che la Juventus sta studiando la soluzione più adeguata per il futuro di Djalò. La volontà dei bianconeri, a questo punto, è quella di ascoltare le offerte che saranno formulate per l’ingaggio del difensore portoghese. La possibilità che il calciatore, acquistato per una cifra pari a 3,5 milioni di euro, possa essere ceduto in prestito non sono minime. Ad ogni modo, bisognerà attendere le prossime settimane per poter comprendere la strategia definitiva dei bianconeri. Un dato è però certo: la Juventus non punterà su Djalò per la prossima stagione. Del futuro, e quindi della possibile permanenza del portoghese a seguito di un prestito non seguito da un successivo riscatto, si vedrà.