Su Djalò la Juventus mette la freccia, tentativo dopo l’Inter – Sky

In casa Inter si guarda bene al mercato di gennaio, con la Juventus che sbuca alle spalle di Marotta. I nerazzurri hanno messo nel mirino Djalò con i bianconeri che sono sulla scia.

AL LAVORO – Nel corso del post partita tra Juventus e Salernitana, negli studi di Sky Sport si è parlato del mercato della Juventus e di conseguenza anche dei movimenti in casa Inter. Il club bianconero segue con attenzione la situazione intorno a Tiago Djalò. Sul difensore del Lille si è inserita anche la Juventus che fino a oggi era rimasta in disparte. Il portoghese si avvicina alla Juventus – spiega Manuele Baiocchini – così da superare la concorrenza dell’Inter che si era mossa per prima. Il suo contratto è in scadenza nel prossimo giugno. L’idea di Cristiano Giuntoli era quella di pagare un indennizzo così da averlo prima già a gennaio. A questo punto si deciderebbe se mandarlo in prestito per sei mesi o tenere Djalò sin da subito in rosa.