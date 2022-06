Discorso Lukaku-Inter si intreccia con l’uscita in difesa? Il Chelsea riflette

Il ritorno di Lukaku all’Inter è un’operazione in procinto di decollare. Il Chelsea ha aperto alla formula del prestito, c’è da capirne la modalità. Occhio però alla questione difensiva

LA SITUAZIONE − L’Inter è attivissima sul mercato con vari fronti aperti. Dalla difesa fino ad arrivare all’attacco e passando per il centrocampo, i nerazzurri hanno sul piatto quasi una decina di nomi. Tra questi, il più gettonato è ovviamente Romelu Lukaku. Il belga vuole ritornare all’Inter e farà di tutto per arrivare all’obiettivo. Una prima apertura del Chelsea c’è già stata con il club inglese disposto ad accettare l’unica modalità percorribile: il prestito. C’è da capire soltanto le formule e le cifre. Come riporta Sky Sport, però, occhio anche alle possibili contropartite tecniche. Il Chelsea, dal canto suo, dovrà per forza di cose guadagnarci qualcosa visti i 113 milioni spesi lo scorso anno per portare Lukaku a Londra. La difesa può essere un tassello da non sottovalutare.

INTRECCIO − I Blues, infatti, hanno perso già Christensen e Rudiger, entrambi via a parametro zero. Dunque, è necessario fare più di un colpo per ricompattare l’assetto difensivo di Tuchel. Dall’altro lato, in casa Inter rimangono in bilico i nomi di Skriniar e Bastoni; mentre, in entrata, si sta guardando ai profili di Bremer e Milenkovic. Non è da escludere, che i Blues possano richiedere uno dei due centrali come contropartita per Lukaku.