Dionisi: «Spero non esca nessuno. Nel caso, mi auguro di avere sostituti»

Alessio Dionisi ha commentato la situazione legata al mercato del suo Sassuolo, in vista della gara di Coppa Italia contro il Modena. Il tecnico dei neroverdi si è soffermato sulle possibili uscite e gli eventuali sostituti. Dichiarazioni interessanti in ottica del possibile acquisto di Andrea Pinamonti dall’Inter.

ASSE DI MERCATO – Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida tra Sassuolo e Modena, valevole per la Coppa Italia. Il tecnico dei neroverdi ha fatto il punto sulle possibili cessioni e sulla speranza, nel caso, di avere dei degni sostituti. Dichiarazioni interessanti, specialmente nell’ottica di un addio di Giacomo Raspadori e dell’arrivo di Andrea Pinamonti dall’Inter. Queste le parole dell’allenatore: «Questi siamo e con questi sicuramente inizieremo. Da qui al 31 agosto poi mi auguro che non esca nessuno e che se esca qualcuno venga sostituito. Non mi stupirei se arrivasse qualcuno per completare la rosa».

Fonte – Sassuolocalcio.it