Dimarco vuole la conferma all’Inter, il mercato potrebbe mescolare le carte

Federico Dimarco ha ben impressionato ieri nella prima amichevole stagionale dell’Inter contro il Lugano. L’esterno nerazzurro si è guadagnato i complimenti di Inzaghi e punta alla conferma, ma il mercato potrebbe mescolare le carte.

Nella prima amichevole stagionale vinta ieri dall’Inter ai rigori contro il Lugano ha brillato la stella di Federico Dimarco. Il giovane centrocampista, reduce dai due anni positivi in prestito al Verona, sembra essere pronto per guadagnarsi il suo posto all’Inter e le parole di Simone Inzaghi sembrano confermare che Dimarco sarà un elemento della rosa nella prossima stagione. Non si può ancora parlare di permanenza definitiva però. Secondo Alessandro Sugoni per “Sky Sport” la volontà dell’Inter è in effetti quella di trattenere il giocatore, ma le condizioni particolari del mercato obbligano la società a fare dei ragionamenti più complessi. Se da un lato è chiara la volontà di non sacrificare altri big dopo Hakimi, per tutti gli altri verranno ascoltate le offerte. In sintesi, se arrivasse una buona offerta per Dimarco verrebbe senza dubbio accettata costringendo il giocatore a un nuovo addio all’Inter nonostante la sua volontà e le belle parole spese dal tecnico Inzaghi.