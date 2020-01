Dimarco-Verona, terzino Inter prioritario per gli scaligeri: le ultime – AP

Il Verona non avrebbe intenzione di mollare Federico Dimarco, terzino dell’Inter, su cui il club gialloblù sarebbe al lavoro da giorno

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato dal sito di Alfredo Pedullà, Federico Dimarco resterebbe in orbita Verona. Il club veneto sarebbe in trattativa da giorni per il laterale dell’Inter, un giocatore ritenuto prioritario per il club scaligero assieme Vittorio Parigini, esterno offensivo in scadenza di contratto con il Torino e per questo più complicato per i gialloblù.