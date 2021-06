Dimarco, Verona in standby: tornando all’Inter palla a Inzaghi – SI

Dimarco è, fino al 30 giugno, in prestito dall’Inter al Verona. Gli scaligeri hanno una possibilità di riscattarlo, ma sembra che non eserciteranno l’opzione. Gianluigi Longari, nella diretta di Sportitalia, spiega cosa vuole fare Inzaghi col laterale.

CORSA A TRE – Per Federico Dimarco, anche nella giornata di oggi, sono uscite voci sul Torino (vedi articolo). Il motivo è presto detto: ai granata è andato Ivan Juric, suo allenatore nell’ultimo anno e mezzo al Verona. Col tecnico croato il difensore classe ’97 si è affermato, sia come esterno sia come terzo difensore di sinistra. Tuttavia non bisogna ancora scartare l’Hellas, che sta cercando un nuovo allenatore. Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, segnala come i gialloblù non abbiano ancora capito se hanno la disponibilità economica per riscattare Dimarco. La cifra, prevista nell’accordo con l’Inter, è sei milioni di euro: possibile torni in nerazzurro. Con quest’ultima opzione sarà Simone Inzaghi a valutare Dimarco nel precampionato, per capire se potrà tornargli utile.