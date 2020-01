Dimarco-Verona, apertura Inter ma non ancora fumata bianca: il motivo

Federico Dimarco è uno dei nomi caldi in uscita per l’Inter, su di lui ci sarebbe forte il Verona che però non avrebbe ancora chiuso per il terzino

IL PUNTO – Secondo quanto riportato da “TuttoMercatoWeb.com”, sarebbero in corso contatti tra Inter e Verona per la cessione di Federico Dimarco durante questo mese di gennaio. Da parte del club nerazzurro si registrerebbe una sostanziale apertura nei confronti degli scaligeri. Questi ultimi non avrebbero però ancora concluso l’affare in quanto aspetterebbero di cedere Luigi Vitale, probabilmente a un club di Serie B.