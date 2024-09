Dimarco, un top club europeo ha provato il colpo! Ecco chi

Federico Dimarco ieri sera ha segnato uno dei gol più belli della sua carriera in Francia-Italia, sorprendendo il mondo intero. Spunta dal nulla un retroscena di mercato interessante sull’estate del calciatore dell’Inter.

RETROSCENA – Federico Dimarco sta facendo parlare di sé dopo il super-gol segnato alla Francia nella prima partita di Nations League con l’Italia. Il calciatore ha impressionato chiunque con il suo colpo al volo di sinistro finito sul secondo palo alle spalle di Mike Maignan. Chi lo conosce e lo vede da anni sa che questa rete non è una sorpresa, le sue qualità sono ben note e soprattutto le sue capacità balistiche. Lo dimostrano i gol con Frosinone o Empoli dell’anno scorso. Il giocatore è rimasto all’Inter in quest’estate e non ci sono stati dubbi sulla sua permanenza. Eppure Fabrizio Romano ha tirato fuori un retroscena sul podcast ‘Here We Go‘: «All’inizio della sessione di mercato estiva possiamo dire che Federico Dimarco era uno dei nomi considerati internamente dal Bayern Monaco nel caso Alphonso Davies fosse stato venduto al Real Madrid. L’italiano è un giocatore cruciale per l’Inter, ha un grandissimo rapporto con la società, i tifosi e l’ambiente milanese perciò i tedeschi hanno ritenuto il colpo impossibile. Non ci sono state trattative con l’Inter».