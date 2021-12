Dimarco, si attende l’ufficialità per il rinnovo con l’Inter. Anche Onana vicino – TS

Dimarco pronto a rinnovare con l’Inter, manca solo l’ufficialità, così come anticipato ieri dalla nostra redazione (vedi articolo). La conferma arriva anche dall’edizione odierna di TuttoSport, che parla inoltre della trattativa per Andre Onana.

TUTTO FATTO – Dimarco pronto al rinnovo con l’Inter, manca solamente l’ufficialità. Nella giornata di ieri la nostra redazione vi ha anticipato l’indiscrezione riguardo il rinnovo. La conferma, oggi, arriva dal quotidiano di Torino, con alcuni dettagli riguardo quello che sarà il nuovo contratto: il calciatore classe ’97 otterrà così un sostanziale aumento dell’ingaggio e si legherà all’Inter sino al 30 giugno 2026, percependo uno stipendio da 1,6 milioni annui più bonus.

COLPO IN ARRIVO – Sempre più vicino anche Andre Onana. L’attuale portiere dell’Ajax è pronto a liberarsi a zero e nei prossimi giorni il suo agente, Albert Bonties, è atteso a Milano per sistemare gli ultimi dettagli con l’Inter e firmare il contratto. Sarà lui il nuovo vice Handanovic.

Fonte: TuttoSport