Dimarco saluta: “Squadra e famiglia, 6 mesi fantastici! Grazie di tutto Inter”

Condividi questo articolo

Dimarco passa dall’Inter al Verona (vedi articolo). Il terzino sinistro ha voluto salutare il club nerazzurro attraverso il proprio account Instagram

IN BOCCA AL LUPO – Federico Dimarco saluta così i nerazzurri: “Una squadra! Una famiglia! Sei mesi fantastici! Grazie di tutto Inter“. Il terzino sinistro si trasferisce al Verona, dove spera di trovare la continuità necessaria per affermarsi e dimostrare le proprie qualità. Di seguito il post dell’ormai ex numero 21.